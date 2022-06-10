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POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sonuçlar, adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek, Akademinin internet sitesinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde olacak.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine aynı siteden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalarla ilgili Akademinin internet sitesini takip etmeleri gerekecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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