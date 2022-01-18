POMEM, Milli Savunma Üniversitesi ve bekçilik sınavı adayları için ek kontenjan açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, POMEM, Milli Savunma Üniversitesi ve bekçilik sınavına katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz parkur hazırlık kurslarına 200 kişilik ek kontenjan açma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi, “öğrenci dostu” uygulamalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri), MSÜ ve Bekçilik fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kursları yoğun ilgi görüyor.





BAŞVURULAR 21 OCAK’TAN İTİBAREN ONLİNE YAPILABİLECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü, gelen yoğun talep nedeniyle Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavlarına hazırlık kursu için ek kontenjan açma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi 200 kişi olarak belirlenen ek kontenjan başvurularını, 21 Ocak 2022 tarihinden itibaren online olarak ‘www.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden almaya başlayacak.

Yeni dönemde Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde devam eden Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), PMYO-Bekçilik-Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) fiziki ve yeterlilik kurslarından 445 aday faydalanıyor.