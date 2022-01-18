  • BIST 1.979,83
  • Altın 782.09139
  • Dolar 13.5241
  • Euro 15.3198
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

POMEM, Milli Savunma Üniversitesi ve bekçilik sınavı adayları için ek kontenjan açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, POMEM, Milli Savunma Üniversitesi ve bekçilik sınavına katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz parkur hazırlık kurslarına 200 kişilik ek kontenjan açma kararı aldı.
POMEM, Milli Savunma Üniversitesi ve bekçilik sınavı adayları için ek kontenjan açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, “öğrenci dostu” uygulamalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri), MSÜ ve Bekçilik fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kursları yoğun ilgi görüyor. 

arsiv-(2)-014.jpg
 
BAŞVURULAR 21 OCAK’TAN İTİBAREN ONLİNE YAPILABİLECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü, gelen yoğun talep nedeniyle Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavlarına hazırlık kursu için ek kontenjan açma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi 200 kişi olarak belirlenen ek kontenjan başvurularını, 21 Ocak 2022 tarihinden itibaren online olarak ‘www.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden almaya başlayacak.

arsiv-(5)-006.jpg

Yeni dönemde Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde devam eden Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), PMYO-Bekçilik-Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) fiziki ve yeterlilik kurslarından 445 aday faydalanıyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin her yerinden 420 sporcu Sincan'da buluştu19 Ocak 2022 Çarşamba 00:25
  • Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi’ne yoğun ilgi19 Ocak 2022 Çarşamba 00:24
  • Otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidine soruşturma18 Ocak 2022 Salı 15:28
  • Gömleksiz Köprüsü'nü iş makineleriyle yıkarak çaldı18 Ocak 2022 Salı 11:43
  • Çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde “Başkent Kart” dağıtımına başlandı18 Ocak 2022 Salı 04:20
  • Türkmen şehitleri Keçiören'de anıldı18 Ocak 2022 Salı 03:22
  • Sincan Belediyesi'nden en düşük maaş belli oldu18 Ocak 2022 Salı 02:32
  • Kızılca Mahalle Konağı açıldı 18 Ocak 2022 Salı 01:23
  • “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programının ilki Kızılcahamam’da gerçekleştirildi18 Ocak 2022 Salı 00:28
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi işbirliğiyle Annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi18 Ocak 2022 Salı 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti