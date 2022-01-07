  • BIST 2.019,22
  • Altın 788.68813
  • Dolar 13.8246
  • Euro 15.6433
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi bu gece sona erecek

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bini lisans, 2 bini ön lisans mezunu 10 bin öğrenci alınmasına yönelik ön başvuru süresi bu gece sona erecek.
POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi bu gece sona erecek

POMEM'e alınacak öğrenci adayları için 27 Aralık'ta başlayan ön başvuru süreci, saat 23.59'da tamamlanacak.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

10 bin öğrenci alınacak
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 8 bini lisans (6 bin 400 erkek ve 1600 kadın), 2 bini ön lisans mezunu (1600 erkek ve 400 kadın) toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil edilmeyecek.

POMEM'e ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

Yönetmelikte yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar, sınav ücreti ödemeyecek.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarı göstererek Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitimin sonunda başarı sağlayan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçlarıyla tebligat yapılmayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçakçılık şüphesiyle baskın yapılan evden mühimmat çıktı07 Ocak 2022 Cuma 10:45
  • Türkiye yüz ölçümünü değiştiren deniz dolgusu uydu fotoğraflarında07 Ocak 2022 Cuma 10:44
  • Yüksekova'da yoğun sis07 Ocak 2022 Cuma 10:42
  • Paşa'nın kulübesini çaldılar07 Ocak 2022 Cuma 10:41
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen sağlandı07 Ocak 2022 Cuma 10:39
  • Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor07 Ocak 2022 Cuma 10:32
  • Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi07 Ocak 2022 Cuma 10:31
  • Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü07 Ocak 2022 Cuma 10:30
  • Polisin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu07 Ocak 2022 Cuma 10:30
  • POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi bu gece sona erecek07 Ocak 2022 Cuma 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti