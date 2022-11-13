POMEM’e öğrenci alımı nasıl oluyor, sınavla mı mülakatla mı? Kontenjanın kaçı erkek kaçı kadın?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri yani POMEM’lere 13 bin lisans ve önlisans mezunu öğrenci alınacak. Ör başvurular pazartesi günü başlıyor. Peki POMEM’e öğrenci alımı nasıl oluyor, sınavla mı mülakatla mı? 13 kişilik kontenjanın kaçı erkek kaçı kadın?

Emniyet’e polislik için 13 bin üniversite mezunu öğrenci alınacak. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumları olan Polis Meslek Eğitim Merkezleri yani POMEM’lere 13 bin lisans ve önlisans mezunu öğrenci alınacak.

Peki POMEM’e öğrenci alımı nasıl oluyor , sınavla mı mülakatla mı ? 13 kişilik kontenjan ın kaçı erkek kaçı kadın ?

POMEM’lere 13 bin öğrenci alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete’de yayınlandı. Polislik için POMEM başvuruları 14 Kasım’da başlıyor. İşte başvuru şartları ve adaylarda aranan özellikler:

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13 bin öğrenci için giriş sınavı ön başvuru süreci yarın yani 14 Kasım pazartesi günü başlıyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

POMEM için kimler başvurabilecek? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI

13 bin kişilik kontenjanın kaçı erkek kaçı kadın? Pomem’lere alınacak olan 13 bin öğrencinin 8 bin 160’ı lisans mezunu erkek, 2 bin 240’ı lisans mezunu kadın, 800’ü ön lisans mezunu erkek, 1800’ü ön lisans mezunu kadınlardan oluşacak.

ÖN BAŞVURU TARİHLERİ: 14-25 KASIM

Başvurular 14 Kasım Pazartesi günü başlıyor ve 25 Kasım’a kadar sürecek. Adaylar, bu tarihler arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak aday belirleme ön başvurusunda bulunabilecek.

ALIMLAR NASIL YAPILIYOR?

Aday belirleme ön başvurusu yapan kişiler puanlarına göre sıralanacak ve bu sıralamadan alım yapılacak sayının 10 katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.



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