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Portekiz A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos: Önemli olan kazanmaktı ve kazandığımız için mutluyuz

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'yi 3-1 mağlup eden Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Portekiz A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos: Önemli olan kazanmaktı ve kazandığımız için mutluyuz

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Santos, "Portekiz olarak bütün yoğunluğumuz bu maçtaydı ve bunu atlattık. Şimdi diğer maça odaklanacağız. Yavaş yavaş amacımıza ulaşıyoruz. Maça baktığımız zaman iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tam kapasiteyle gerçekleştiremedik ama haklı bir galibiyet aldık. İnanmıştık galibiyete. Bazı bölümlerde kötü oynadık. Bu tip final maçları her zaman sorunlu olur. Önemli olan kazanmaktı ve kazandığımız için mutluyuz. Bu futbol, bugün kazandık. Bir sonraki maçı da kazanacağımıza inanıyoruz. Odak noktamız bir sonraki maç olmalı. Türkiye’yi yendik ve rakibimiz Kuzey Makedonya oldu. Bütün ekiplere olduğu kadar onlara da saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

Santos, takımın kaptanlarından olan kaleci Rui Patricio’nun yedek kalması hakkında ise, “Kim hazırsa onu oynatıyorum. Rui Patricio kaptan da olsa bugün hazır değildi. İyi olan kaleciyi oynattım. Yaptığım analizlerin de doğru çıktığına inanıyorum. Rui Patricio sakat değildi. Tamamen benim seçimim. Çağırdığım bütün oyuncular aynı kaliteye sahip.” şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, “Moutinho bugün farklı bir pozisyonda oynadı. Neden?” sorusuna, “Önemli olan kazanmaktı. O şekilde kendisini sahaya yerleştirdim. O da elinden geleni yaptı, iyi oynadı. Bana göre stratejimin çalıştığına inanıyorum. Moutinho en deneyimli oyunculardan bir tanesi. Bütün oyuncularım hangi pozisyona koyarsam koyayım, oynamasını biliyorlar.” cevabını verdi.

Fernando Santos, Ronaldo’nun gol atamadığının hatırlatılması üzerine ise, “Ronaldo gol atamadı ama takım için çalıştı. Karşı tarafı da rahatsız ettiğini düşünüyorum. Gol atamadı ama gol yollarındaki alanı açtı. Onun için de diğer oyuncularım rahatlıkla gol attılar.” değerlendirmesinde bulundu.

"Gerçekten penaltı anı zor bir andı"
Santos, Burak Yılmaz’ın penaltıyı kaçırması hakkında ise şöyle konuştu:

“Evet gerçekten zor bir andı. O dakikaya kadar oyunu kontrol etmiştik. Aşağı yukarı 10-15 dakika Türkiye oyunu dengeledi. Penaltıya kadar bakarsak biz daha iyi oynuyorduk, daha iyi pas yapıyorduk. İlk golü ve ikinci golü attık. Penaltı pozisyonunu atlattıktan sonra 3. golü attık. Gerçekten penaltı anı zor bir andı. Beraberliği yakalayabilirlerdi, oyunun seyri değişebilirdi.”

Deneyimli teknik adam son olarak, "Altın bir jenerasyonumuz var. 2016 yılında madalyayı getirdiler. Portekiz futbolu ileriye dönük olarak parlıyor. Geleceği düşününce milli takıma yeni bir jenerasyonu adapte etmek istiyorum. 2016’da kupayı kazandıran oyuncuları da tabii ki harcayamam. Bu yavaş yavaş olacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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