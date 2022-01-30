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Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gitti

Portekiz'de 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimler için sandıklarda oy kullanma işlemi saat 08.00'de (TSİ 11.00) başladı.
Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gitti

Portekizliler, 25 Nisan 1974'te diktatörlük dönemine son veren Karanfil Devrimi sonrasındaki demokrasi tarihinde 17. kez sandık başına gidiyor.

Meclisteki 230 milletvekilini seçmek için 21 siyasi parti seçimlere katılırken, şu anda olduğu gibi 9 partinin meclise temsilci göndermesi bekleniyor.

Anketler hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayacağını, en güçlü iki siyasi parti konumunda olan, mevcut durumda iktidardaki sol görüşlü Sosyalist Parti (PS) ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) arasında başa baş bir yarış olacağını gösteriyor.

En güçlü iki aday, PS lideri ve Başbakan Antonio Costa ile PSD lideri Rui Rio'dan, seçimleri kim kazanırsa kazansın hükümeti kurmak için en az iki siyasi partinin desteğini alması gerekeceği belirtiliyor.

Diğer yandan sadece 3 yıllık bir geçmişi olan aşırı sağcı Chega (Yeter) partisinin 1 olan milletvekili sayısını 7-9'a kadar çıkarması ve "mecliste üçüncü büyük siyasi parti" konumuna gelmesi öngörülüyor.

Seçimlerde, en büyük endişe ise düşük katılım riski olarak öne çıkıyor.

Kovid-19 nedeniyle ev karantinasında 1,2 milyon seçmen olduğu belirtilirken, bunların sandıklar kapanmadan önceki bir saatte (18.00 ile 19.00) oy kullanmasına izin verilecek.

4 yıl görevde kalacak hükümetin öncelikleri
Portekizlilerin sandığa gitmesini teşvik etmek için 23 Ocak'ta Lizbon, Porto gibi bazı kentlerde oy kullanma işlemi yapılmış ve aralarında Başbakan Costa'nın da bulunduğu 300 bin kişi oyunu kullanmıştı.

Ülkede 2019'da yapılan son seçimlerde katılım yüzde 48,57'de kalırken, 24 Ocak 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 39,49'a kadar düşmüştü.

Portekiz'de Kasım 2015'ten bu yana başbakan olan Costa'nın liderliğini yaptığı PS, son olarak 6 Ekim 2019'da yapılan seçimlerde azınlık hükümeti kurmuş ancak 2022 bütçesini meclisten geçirmek için yeterli desteği bulamadığı için erken seçime gitmek zorunda kalmıştı.

Yeni kurulacak ve normal şartlarda 4 yıl görevde kalacak hükümetin öncelikleri, 2022 bütçesini hazırlayıp salgın nedeniyle AB'den gelecek 16 milyar avroyu aşan kurtarma fonunu yönetmek, Kovid-19 etkisiyle yüzde 18,4'e çıkan yoksulluk riskinde yaşayan vatandaş oranına çözüm üretmek, ülkedeki sosyal uçurumu kapatmak ve sağlık, eğitim hizmetlerinde yatırım olacak.

Oy kullanma işlemi, saat 19.00'da (TSİ 22.00) sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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