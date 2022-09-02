Portekizli yıldız Ronaldo Fener'e mi geliyor, anlaşma sağlandı mı?

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo Fener'e mi geliyor, anlaşma sağlandı mı? Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Ronaldo ile görüştüğü ve Fener'e gelmesi için ikna ettiği ileri sürüldü. Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması bekleniyor.

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo Fener'e mi geliyor, anlaşma sağlandı mı? Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Ronaldo ile görüştüğü ve Fener'e gelmesi için ikna ettiği ileri sürüldü. Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin asrın transferini gerçekleştirmek için harekete geçtiği ve Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

ALİ KOÇ, RONALDO İLE GÖRÜŞTÜ

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün özeul uçağıyla İngiltere'ye gidip Ronaldo ile yüz yüze görüştü. Ali Koç, bu transferi yapmak için bütün imkanlarını seferber etti. Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile konuşup sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Bu olumlu görüşmeler sonucu iki taraf prensipte anlaştı. Süperstar maaşına dair son pürüzlerin çözülmesinin ardından Fenerbahçe'nin transferi açıklayacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE İHTİMALİ ARTABİLİR

Manchester United'ta eski günlerinden çok uzakta kalan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok Avrupa deviyle anıldı. Avrupa'da transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Ronaldo herhangi bir kulüp ile anlaşamazsa, Fenerbahçe'ye gitme ihtimali çok güçlenecek.

23 MİLYONA İMZA ATMIŞTI

Ronaldo, 8 milyonu performansa bağlı olmak şartıyla United ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme çerçevesinde toplam 23 milyon avroluk bir sözleşmeye imza atmıştı.