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Portföy yönetim sektörü 2021'de yüzde 80 büyüdü

TSPB verilerine göre, portföy yönetim şirketlerince yönetilen 653 milyar TL toplam portföy büyüklüğünün 571 milyar lirası kolektif, 82 milyar lirası ise gerçek ve tüzel kişilerin bireysel portföylerinden oluştu.
Portföy yönetim sektörü 2021'de yüzde 80 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) 2021 sonu verilerine göre, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen toplam tutar, 2020'ye kıyasla yüzde 80 artarak 653,1 milyar liraya çıktı.

TSPB, portföy yönetim şirketlerinden derlediği aylık özet verilerini açıkladı.

Veriler, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen toplam portföydeki büyümenin 2021'in son çeyreğinde hızlandığını ortaya koydu. Veriler, geçen yıl portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen portföylerin çeyrekler bazında ortalama yüzde 10 büyüdüğünü gösterirken, son çeyrekteki büyümenin de yüzde 35'i aştığını ortaya koydu.

Portföy yönetim şirketlerince yönetilen 653 milyar TL toplam portföy büyüklüğünün 571 milyar lirası kolektif, 82 milyar lirası ise gerçek ve tüzel kişilerin bireysel portföylerinden oluştu.

TSPB verilerine göre, Türkiye'de 2021 sonu itibarıyla 50 portföy yönetim şirketi faaliyette bulunuyor. Geçen yıl portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fon sayısı 323 adet artarken, sektördeki menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı 982'ye çıktı.

2021'de kurulan yeni fonların da etkisiyle portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen toplam portföy içerisinde en hızlı büyüme yatırım fonlarında yaşandı. 2020 sonunda 151,8 milyar lira olan yatırım fonlarının toplam büyüklüğü, yüzde 115 artarak 2021 sonunda 325,9 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonlarında yaşanan büyümede ağırlıklı olarak serbest yatırım fonları etkili oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yatırım fonu yatırımcı sayısı 2020 sonuna kıyasla 105 bin kişi artarak 2021 sonunda 3,2 milyona yaklaştı. Yatırım fonu portföy büyüklüğünün yüzde 65'i yerli bireysel yatırımcıların elinde bulunuyor.

Emeklilik yatırım fonları yüzde 43 büyüdü
TSPB verileri, uzun vadeli tasarruf havuzunun büyümesinde önemli bir role sahip olan emeklilik yatırım fonlarının geçen yıl önemli oranda büyüdüğünü ortaya koydu. Emeklilik yatırım fonları büyüklüğü, yüzde 43 artarak 2021 sonunda 243,8 milyar liraya çıktı.

Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen kişi ve kurumlara özel portföylerde hızlı büyüme gerçekleşti. 2020 sonunda 41 milyar lira olan bireysel portföy büyüklüğü, yüzde 100'ün üzerinde artarak geçen yılın sonunda 82,4 milyar liraya çıktı.

Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım ortaklığı portföy büyüklüğü ise bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 2021 sonunda 920 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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