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'Poyrazköy soruşturmasında kumpas' iddianamesi düzenlendi

"Poyrazköy" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
'Poyrazköy soruşturmasında kumpas' iddianamesi düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 1048 sayfalık iddianamede, eski davanın asker sanıklarının da aralarında olduğu 87 müşteki yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı ise "suç duyurusunda bulunan" olarak ifade edildi.

İddianamede, FETÖ ile ilgili birçok davada örgüt üyeleri veya yöneticileri oldukları gerekçesiyle yargılanan ve bazı dosyalarda hüküm giyen eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazim Aksoy, Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Ömer Köse, Tufan Ergüder ve Yurt Atayün'ün yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandıktan sona Silivri'ye götürüldüğü araçta yer alan görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç'ın da aralarında bulunduğu 68 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Başsavcılık tarafından 8 yıldır yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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