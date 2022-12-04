Prematüre bebek Sevim Sultan yaşam savaşını kazandı

Mersin'de 24 haftalıkken dünyaya gözlerini açan 710 gram ağırlığındaki bebek, doktor ve hemşirelerin şefkatli ellerinde hayata tutunarak 101 gün sonra ailesine kavuştu.

Akdeniz ilçesinde yaşayan Yeşim Yalçın'ın (30), üçüncü çocuğunu kucağını alacağı günü beklerken, hamileliğinin 24. haftasında şiddetli sancıları başladı.

Eşi Harun Yalçın (33) tarafından kentteki bir özel hastaneye götürülen anne, doğumun başladığının anlaşılması üzerine Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada doğuma alınan anne, 710 gram ağırlığında ve 35 santimetre boyunda kız çocuğu dünyaya getirdi. "Sevim Sultan" adı verilen bebek, organları gelişmediği ve solunum yetmezliği çektiği için kuvözde tedavi altına alındı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktorları Mustafa Akçalı ve Hüseyin Şimşek ile hemşireler tarafından özenle bakılan bebeğe akciğer gelişimi için tedavi uygulandı.

Yaşam savaşı verdiği süreçte 2 kilo 80 gram ve 60 santimetreye ulaşan Sevim Sultan, 101 gün sonunda taburcu edildi.

"DOĞDUĞU ANDA ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Anne Yeşim Yalçın, AA muhabirine, doğumunun ardından psikolojik olarak zor bir süreç yaşadığını söyledi.

O günleri unutamadığını anlatan Yalçın, "Doğduğu anda öleceğini düşünmüştüm. Başlarda hiç umudum yoktu. Hastaneden çıkacağıma inanmadım. Çıktığımız gün aşırı mutlu olduk. Bebeğimi 101 gün boyunca gelip gittiğim hastaneden çıkarttım. Bunun tarifi yok." dedi.

Yalçın, kızının hayata tutunmasında ellerinden gelen çabayı gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının kızının yaşaması için büyük mücadele verdiğine tanıklık ettiğini aktaran anne Yalçın, "101 günde iyi ve kötü günler geçirdim. Ağlayarak da gülerek de çıktığım günler oldu. Gülmemiz ve ağlamamız doktorumuzun ağzından çıkacak iki kelimeye bağlıydı. Sonu çok güzel oldu. İki oğlandan sonra Sevim Sultan dünyaya geldi. O ailenin tek kız çocuğu. Bundan dolayı çok seviyoruz. Hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.

"SABIRLA TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYA KOYA 101 GÜNÜMÜZ GEÇTİ"

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Uzman Dr. Mustafa Akçalı da yaşam şansı düşük olan bir bebeği hayata tutundurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tedavi sürecinde yaşadıkları zorluklara değinen Akçalı, şunları kaydetti:

"Sevim Sultan gerçekten küçük bebeklerden bir tanesiydi. 24-25 hafta arasında 700 gram civarında doğmuştu. Bebeğimizi kuvöze alarak hassas bir şekilde bütün müdahaleleri yaptık. İğneyle kuyu kazar gibi her gün iki ileri bir geri giderek sabırla taş üstüne taş koya koya 101 günümüz geçti. Bu süreçte özellikle annesiyle yoğun duygular yaşadık. Her gelmelerinde çok ciddi endişeleri vardı. 101 günün sonunda mutlu sona ulaşmak insanda gerçekten inanılmaz duygular içeriyor. Aileyi mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Bu motivasyonla diğer bebeklerimize de bakmaya çalışıyoruz. Bu bebeklerin bakımı için canla başla mücadele ediyoruz. Bu duyguyu tarif edemiyoruz. Anlatılmaz, yaşanır."