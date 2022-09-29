  • BIST 3.198,16
  • Altın 984.924
  • Dolar 18.5261
  • Euro 17.9466
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Preveze Deniz Zaferi'ni su altında Türk bayrağı açarak kutladılar

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla dalış eğitmeniyle su altında Türk bayrağı açtı.
Preveze Deniz Zaferi'ni su altında Türk bayrağı açarak kutladılar

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Deniz Yıldızları Spor Kulübü dalış eğitmeni Sedat Türkmen ile Kerpe'de yaklaşık 20 metre yükseklikte falez bulunan Kartalkaya mevkisinden dalış gerçekleştirdi.

Anan Turan ile Türkmen, daha sonra Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Tarihi Ceneviz Limanı mendirek kalıntıları ve deniz çayırlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen dalış, yaklaşık yarım saat sürdü.

Turan, AA muhabirine, bölgede sıklıkla dalış gerçekleştirdiğini, ekim ayı olmasına rağmen su sıcaklığının 21 derece civarında olduğunu söyledi.

Gençlerin sıklıkla yüksekten suya atladığı bölgeyi merak ettiği için Kartalkaya bölgesinde dalış gerçekleştirdiğini aktaran Turan, "Preveze Deniz Zaferi'mizin yıl dönümüyle alakalı deniz altında Türk bayrağımızı dalgalandıralım istedik. Bu dalışımızı bu atmosferde yaptık." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın’da arazi katliamı!28 Eylül 2022 Çarşamba 16:43
  • Tapuda yeni dönem28 Eylül 2022 Çarşamba 16:43
  • Yerli şeker pancarı tohumunda hedef ihracat28 Eylül 2022 Çarşamba 16:32
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurtuluş, öze dönmekte28 Eylül 2022 Çarşamba 16:29
  • Şehit Enes Bıyık için evinin önünde helallik alındı28 Eylül 2022 Çarşamba 16:24
  • Gaziantep'te PKK operasyonu: 2 gözaltı28 Eylül 2022 Çarşamba 16:21
  • Derbinin hakemi belli oldu28 Eylül 2022 Çarşamba 15:17
  • Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi28 Eylül 2022 Çarşamba 14:44
  • Kuzey Kore balistik füze fırlattı28 Eylül 2022 Çarşamba 13:55
  • Ardahan Valisi Öner: Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamış olacağız28 Eylül 2022 Çarşamba 13:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti