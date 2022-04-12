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Primark, Türkiye’ye özel ekip gönderdi

14 ülkede 400’ün üzerinde mağazası olan ve ucuz fiyatları nedeniyle kasalarında uzun kuyruklar oluşan Primark, Türkiye pazarı için araştırma yapıyor.
Primark, Türkiye’ye özel ekip gönderdi

Şirketten özel bir ekip geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi, AVM yöneticileri ile görüştü, alışveriş caddelerini ve büyük şehirleri yerinde inceledi.

Ucuz fiyatlarıyla bilinen ve kasalarında uzun kuyruklar oluşan Primark, Türkiye pazarı için araştırma yapıyor. Yıllardır birçok yerli yatırımcının Türkiye’ye getireceği öne sürülen Primark, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye özel bir ekip gönderdi. Bu ekip İstanbul’daki önde gelen AVM’lerin yatırımcılarıyla görüştü, Bağdat Caddesi gibi önemli alışveriş caddelerini inceledi ve büyük şehirleri gezdi. Primark ekibinin görüştüğü AVM’lerin yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre Primark, Türkiye pazarına kendisi girmeyi planlıyor. Türk partner düşünmüyor. Gümrük mevzuatı ve kurlardaki belirsizlik yüzünden tarih vermek istemiyor ama Türkiye pazarı için ciddi araştırma yapıyor.

2026 HEDEFİ 530 MAĞAZA

Ürün yelpazesinde kadın giyim, iç giyim, çocuk giyim, erkek giyim, ayakkabı, aksesuar, çorap, güzellik ve ev eşyaları yer alan Primark, 1969 yılında İrlanda Dublin’de Arthur Ryan tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılında Amerika pazarına girdi. En büyük mağazasını 2019 yılında İngiltere Birmingham’da açtı. Binden fazla kişinin çalıştığı,160 bin metrekarelik alana sahip 5 katlı bu mağazanın içinde güzellik merkezi, berber ve Disney temalı kafe bulunuyor. Bugün Avrupa ve ABD’de 400’ün üzerinde mağazasıyla faaliyet gösteriyor. 65 bin çalışanı olan şirket, 2022 yılında Romanya’da mağaza açacağını anons etti. Şirketin büyüme planları yaptığı ülkeler ise ABD, Fransa, İtalya ve İspanya.

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