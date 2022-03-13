  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -6 °C
»

Prof. Dr. Aydın: Üst solunum yolu enfeksiyonları maske kuralı gevşeyince oluşmaya başladı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, ""Herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğimizde bağışıklık sistemi buna karşı antikor ve hücre oluşturuyordu." dedi.
Prof. Dr. Aydın: Üst solunum yolu enfeksiyonları maske kuralı gevşeyince oluşmaya başladı

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs dışında bulaşıcı solunum yolu hastalıklarının da aşılarının yapılmasını önerdi.

Prof. Dr. Aydın, "Özellikle bugünlerde Türkiye’de havaların soğuması nedeniyle insanlar sokaktan daha çok kapalı alanlarda bir araya geliyor ve kalabalıklar oluşturuyor. Artık filyasyon ekipleri de semptomatik olanların dışında kimseden örnek almadığı için toplum içinde virüsün daha kolay bulaşabileceğini de öngörmek lazım. Bu nedenle kapalı alanlarda fazla vakit geçirdiğimiz için, bu soğuk havalarda maske kuralına daha fazla uymamız gerektiğini düşünüyorum. Son 2 yıldır üst solunum yolu enfeksiyonları neredeyse yoktu. Bunun sebebini de maskeye bağlıyorduk. Herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğimizde bağışıklık sistemi buna karşı antikor ve hücre oluşturuyordu. Maske sayesinde bunları geçiremediğimiz için şu an daha hassas durumdayız. Covid-19 dışında diğer virüslerle enfekte olduğumuzda, geçmişten biraz daha şiddetli hasta olunabileceği göz önünde bulundurulmalı" diye konuştu.   

‘BAHANELERLE HEKİME BAŞVURMAKTAN VAZGEÇMEYİN'

Koronavirüsün Omicron varyantının üst solunum yolu enfeksiyonlarından ayrılmasının sadece hekimlerce anlaşılabileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Bu hastalığı vatandaşların birbirinden ayırması mümkün değil. Dolayısıyla semptomları olanların mutlaka bir hekime başvurmasını öneriyorum. Mesela 'Grip oldum, üşüttüm, dondurma yedim, cereyanda kaldım' gibi bahanelerle hekime başvurmaktan vazgeçmeyin. Havalar ısınıncaya kadar da kapalı alanlarda durduğumuz sürece, maske kuralını mümkün mertebe uygulamaya devam edelim. Ne zaman açık havaya çıkarız? Havalar biraz daha düzelir, insanlar arası mesafe biraz daha artar; işte o zaman biraz daha özgür yaşayabiliriz. Ama bu soğuk havalarda özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık personelinin özlük hakları konusunda açıklama09 Mart 2022 Çarşamba 12:36
  • Prof. Dr. Kıraklı: Yoğun bakımda yatan aşılı gebe yok09 Mart 2022 Çarşamba 10:50
  • Hemşire çiftin zorlu pandemi mesaisi09 Mart 2022 Çarşamba 10:47
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 37 bin 407 oldu08 Mart 2022 Salı 19:57
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 oldu07 Mart 2022 Pazartesi 23:23
  • Haftalık vaka sayısı haritası açıklandı07 Mart 2022 Pazartesi 13:08
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 38 bin 283 oldu04 Mart 2022 Cuma 20:34
  • Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Omicron'da tam doz aşısızlar risk altında04 Mart 2022 Cuma 09:48
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 49 bin 424 oldu03 Mart 2022 Perşembe 21:23
  • Bakan Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz03 Mart 2022 Perşembe 01:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti