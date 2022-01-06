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Prof. Dr. Sipahi: İzmir beşinci piki yaşıyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, İzmir'de uzun süredir stabil seyreden Covid-19 vakalarının yükselişe geçtiğini belirtti.
Prof. Dr. Sipahi: İzmir beşinci piki yaşıyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, koronavirüs salgınında yükselen vaka sayılarına dikkati çekti. Şu anki vaka sayılarının 2020 yılı mart ayındaki vaka sayılarının 10 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Sipahi, "İzmir'e baktığımızda şu anda beşinci pikini yaşadığını görüyoruz. Uzun süredir stabil seyreden durum şimdi yukarıya doğru seyretmeye başladı. Yılbaşı dolayısıyla böyle bir manzara bekliyorduk. Beş pik arasındaki en yüksek rakamlarımızın tekrarını yaşıyoruz. Bu dönemde ilk kapanmaların yaşandığı Mart 2020 dönemindeki vakaların 10 katını görüyoruz. En yüksek rakamların tekrarını yakaladık" ifadelerini kullandı.

'ORTALAMA YÜZDE 40 CİVARINDA SEYREDİYOR'

Omicron vakalarının tüm dünyada ve Türkiye'de giderek arttığını ifade eden Prof. Dr. Sipahi, "Omicron giriş yaptığı bütün ülkelerde giderek dominant varyant haline geliyor. Covid-19 vakaları Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderiliyor. Bunların Omicron olup olmadığı araştırılıyor. Şu anda Omicron vakaları ortalama yüzde 40 civarında seyrediyor. Zaman içerisinde artması bekleniyor. Omicron ile ilgili daha fazla söz sahibi olabilmek için aşı olanların ne kadarının yakalandığı, hastalığı nasıl atlattığıyla ilgili daha fazla istatiksel veriye sahip olmamız gerekiyor" dedi.

'ÜÇÜNCÜ DOZUN ANTİKORU YÜZ KAT ARTTIRDIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VAR'

Omicron varyantının yayılımının daha hızlı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sipahi, "Virüs daha hızlı hasta ediyor. Bu durum, virüsün kendisi açısından evrimsel avantaj sağlıyor. Üçüncü doz meselesi oldukça önemli. Üçüncü dozun Omicron varyantına karşı 'nötralizan antikor' denilen koruyucu antikoru yüz katına kadar arttırdığına yönelik çalışmalar var. Bu önemli bir veri. Bu antikorun yüz kat artmasının koruyuculuğu ne kadar arttıracağının da ölçülmesi gerekiyor. Aşıların yeni varyantı ne kadar koruduğunu ölçmek için zaman gerekiyor. Henüz veriler çok yeni. Şu anda varyant ülkemizde ilk görüldüğü günden beri 35-40 gün geçmiş durumda" diye konuştu,

'BÜTÜN DÜNYA YILBAŞI GOLÜ YEDİ'

Yılbaşı dolayısıyla pandeminin olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Sipahi, "Bütün dünya bir yılbaşı golü yedi. Öğretmen arkadaşlarımız okullardaki pozitiflerin sayısının arttığından bahsediyor. Bizim hastanemiz ve yükseköğretim kurumlarından da böyle veriler geliyor. Eğitim merkezlerindeki öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor. 'Aşılıyım ben' rahatlığından uzak durmak gerekiyor. Kapalı alanda mesafe kuralının önemi muhtemelen artacak. Pek çok Avrupa ülkesi kapanma aşamasına geldi. 12 yaş altı aşı olmadığı için bulaşma ve bulaştırma olasılığı olan bir grup. Özellikle küçük çocukların olduğu ortamlarda ailelerin dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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