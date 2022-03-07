Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.1 büyüklüğünde bir deprem olabilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "6.9, 7.1 büyüklüğünde bir deprem olabilir" dedi.

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle açıklamalar yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'de, karada 485 aktif fay bulunduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Sözbilir, "Denizde de bir o kadar aktif fay bulunuyor. Bine yakın fayla çevrili durumdayız. İzmir, yıkıcı bir deprem atlattı. Bölgede artçı depremler sürüyor. 117 vatandaşımız ölmüştü. Bölgede 10 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi. Tabii ki bu faya komşu faylarda da küçük küçük depremler gerçekleşti" dedi.

İzmir'de özellikle Seferihisar ve Tuzla fayı üzerinde yaptıkları çalışmalarda, bunların deprem üretme zamanlarını yaklaştığını gördüklerini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Tuzla fayının yaklaşık 2 bin, Seferihisar fayının ise yaklaşık 3 bin yılda bir deprem tekrarlama periyodu var. Tuzla fayında 178 yılında bir deprem oldu. O günden bu yana herhangi bir deprem gerçekleşmedi. Tuzla fayının 2 bin yıllık deprem tekrarlama periyodunun yaklaştığını söyleyebiliriz. 6.9, 7.1 büyüklüğünde bir deprem olabilir" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR'

İzmir'in olası büyük bir depreme hazır olmadığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti: "Olması gereken çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Burada yapılması gereken hem jeolojik hem jeofizik hem de inşaat ve deprem mühendisliği anlamında gerek zeminle gerekse binalarla ilgili bir dönüşüm gerçekleştirilmesi gerekiyor. Buna genel anlamda 'kentsel dönüşüm' diyoruz. Bu İzmir'de aslında gerçekleştirebilmiş değil. Dolayısıyla önce bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kapsamda yol haritasını ortaya koyan bir çalışma yaptı. Bu çalışma 1-2 ay içinde tamamlanacak. İzmir'de doğal afetlerden, en az hasarla çıkmak için nereden kentsel dönüşüme başlayacağız, nasıl bir yol haritası izleyeceğiz, göreceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın, AFAD'ın yaptığı İl Afet Risklerini azaltma için gerekenlerin ortaya konulduğu önemli bir çalışma var. Yine doğal afet anlamında en az riskle çıkılması için hangi kurum ne yapacak, onu ortaya koyacak bir çalışma var. Bir de üniversitelerin yaptığı çalışmalar var. Bunlar, TÜBİTAK projeleri kapsamında yapılan çalışmalar. Dokuz Eylül, Afyon Kocatepe, Cumhuriyet ve Çukurova üniversiteleri, İzmir'de 9 fay üzerinde çalışma yapacak. Fayların geçmişini ortaya çıkarıp, geleceğiyle ilgili deprem tehdit analizinde kullanılacak parametreleri belirlemeye çalışıyoruz."