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Psiko Drama ile sahne aldılar

Keçiören Belediyesi bünyesindeki Genç Tiyatro Atölyesi’nden eğitim alan öğrenciler kara komedi türünde ‘Psiko-Drama’ adlı tiyatro oyununu sergiledi.
Psiko Drama ile sahne aldılar

İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda oynanan oyuna Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. 9 kişilik oyuncu grubunun sahne aldığı oyunda izleyiciler ortaya konan mizahla kimi zaman güldü kimi zaman da şaşkınlığını gizleyemedi. 

TEKNİK EKİBE TEBRİK 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tiyatro oyunu öncesinde izleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, “Belediyemiz Genç Tiyatro Atölyesi’nin kıymetli öğrencileri Psiko-Drama adlı oyunla sanatseverlerin karşısına çıktı. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerden daha fazla istifade edebilmesi için tiyatro oyunlarımızın sayısını artırarak sahnelemeye devam ediyoruz. Sanatla iç içe vakit geçirmek isteyenler artık Keçiören’in dışına çıkmıyor, ilçemizde sanata doyuyor. Sanata verdiğimiz önem ve gençlerimize verdiğimiz destekle yeni tiyatrocular yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bu güzel oyunda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi, teknik ekibi tebrik ediyor, yeni oyunlarında başarılar diliyorum.” dedi. 

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