Psikolog Vatan, son dönemlerde artan boşanma ve şiddet olaylarının sebeplerine dikkat çekti

Psikolog Akbar Vatan eşler arasında son dönemlerde artan boşanma ve şiddet olaylarının sebeplerine dikkat çekerek, “İlişkide sevgiden önce saygı gelmeli. Bir ailede saygı bittiyse sevgi de biter, çatışma da çıkar, şiddet de olur, boşanma da olur” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Akbar Vatan çiftler arasında son dönemlerde artan boşanmalara işaret ederek, boşanmaların en büyük sebeplerinden birinin iletişim becerilerindeki eksiklik olduğunu belirtti. Vatan, “Biz maalesef etkin dinlemeyi bilmiyoruz. En büyük sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Etkin dinlemeyi öğrenmeliyiz” dedi. Vatan, “İlişkide sevgiden önce saygı gelmeli. Bir ailede saygı bittiyse sevgide biter, çatışmada çıkar, şiddet de olur, boşanma da olur” dedi.

İLİŞKİYE YATIRIM YAPILMALI

Vatan, son yıllarda eşler arasında boşanmaların artmasının sebeplerini açıkladı. “Eşler birbirlerini anlamaya fırsat vermiyorlar diyen Vatan, “Erkek ile kadın farklı bir yapıya sahiptir. Her birinin ihtiyaçları farklıdır. Eşler birbirlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. İlişki bir çiçek gibidir. Eşler iki kişi değil üç kişilerdir. Aralarındaki ilişki de buna dâhildir. Çiftler, ilişkilerine yatırım yapmalıdırlar. Birbirleriyle inatlaşıp çatışmaya neden olmamalılar” diye konuştu.

SEVGİDEN ÖNCE SAYGI GELMELİ

Eşlerin arasında demokratik kurallar olması gerektiğine değinen Akbar, “Herkes kendi hakkını konuşacak, kendi sorumluluğunu yerine getirecek. İki taraftan biri despot biri çok fedakâr olursa bu ilişki çatışmaya gider. Böyle ilişki yürümez. Sevgiden önce saygı gelmelidir. Bir ailede saygı bittiyse sevgide biter, çatışmada çıkar, şiddet de olur, boşanma da olur. Bunun için aileler saygıya çok dikkat etmelidirler” dedi.

ETKİN DİNLEMEYİ ÖĞRENMELİYİZ

Nasıl iyi bir çift oluruz? sorusunu cevaplayan Vatan, evin içerisinde kurallar olması gerektiğine değindi. Çiftlerin baş başa oturduklarında konuşacak bir konu bulmaları gerektiğini, beraber paylaşabilecekleri konular olması gerektiğini kaydetti. Vatan, “İletişim becerilerimizdeki en önemli etken etkin dinlemektir. Biz maalesef dinlemeyi bilmiyoruz. En büyük sıkıntı da buradan kaynaklanıyor.”

ŞAHSİYET DEĞİL DAVRANIŞ ÖN PLANDA OLMALI

“Etkin dinlemeyi öğrenmeliyiz ve şahsiyete yönelik değil davranışa yönelik atıflarda bulunmalıyız. Örneğin; sen anlamıyorsun, sen adam değilsin, sen bilmiyorsun vb. gibi şahsiyete yönelik söylemler yerine, ‘senin bu davranışın beni rahatsız etti’ tarzında söylemlerde bulunulması gerekiyor” dedi.

İHTİYAÇLAR KARŞILANMALI

Eşlerin duygudaşlık yaparak birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini ve bu ihtiyaçlara öncelik vermesi gerektiğini kaydeden Vatan, “İhtiyaçlarda hiyerarşik bir sistem vardır. Mesela eşlerden birisi işten gelmiş ve karnı çok aç ise bir diğeri bunu bilmeli ve yemeğin ihtiyaçlarda öncelikte olduğunu anlamalı. Yemek yemeden alışverişe gidelim dememeli” ifadelerini kullandı.

KAVGA DA EDİLSE AYRIL YATILMAMALI

“Eşler birbirleriyle küsseler de kavga da etseler, yatakları ayırmamalılar. Bu konu çok önemlidir” diyen Uzman Klinik Psikolog Akbar Vatan, “Yatak ayrılmaz. Yatağı ayırmak boşanmanın ilk adımı olabilir. Boşanmaları tetikleyebilir. Ayrıca yatak odası mahrem bir yerdir, ona göre davranılmalıdır” diye konuştu.

DOĞRU BİR UZMAN EVLİLİĞİ KURTARIR

Çiftlerin arası bozulduğunda ise bir uzmana muhakkak danışılması gerektiğini söyleyen Vatan, “Doğru bir uzman evliliği kurtarır. Ama şunu da unutmamak gerekir. Bazen ayrılmakta bir hediyedir. Ama sağlıklı bir şekilde ayrılmak iyidir. Bu da uzman eşliğinde olur. Uzman çiftlerin hem birleşme hem de boşanma süreçlerinde sağlıklı iletim kurmalarına yardımcı olur” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA