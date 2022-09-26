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PTT AŞ e-Devlet hizmetleriyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor

PTT iş yerlerine gitmeden e-Devlet platformu üzerinden anında gerçekleştirilebilen PttBank, PttAVM ve PttKargo gibi hizmetler vatandaşlara önemli kolaylık sağlıyor.
PTT AŞ e-Devlet hizmetleriyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor

PTT'den yapılan açıklamaya göre, dijital hizmet ağını her geçen gün genişleten PTT AŞ, online işlem kanalları ile vatandaşlara hem kolaylık hem de zamandan tasarruf imkanı tanıyor. E-Devlet sistemi aracılığıyla müşterilerin bankacılık, kargo ve bireysel işlemleri online ortamda tamamlanabiliyor.

Bu kapsamda, PttBank aracılığıyla ödenen sosyal yardım, maaş ve güvence bedeli ödemeleri, e-Devlet platformundan kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri" sorgulama ekranından hesaplarına ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenebiliyor.

PttBank müşterileri, e-Devlet üzerinden hesaplarını yönetebiliyor, ödeme yapabiliyor ya da aynı gün veya ileri tarihli havale talimatı verebiliyor.

Online olarak elektrik, su, doğal gaz fatura borçları birkaç dakika içinde ödenebilirken, GSM operatör hizmetlerinden borç ödeme veya faturasız hatlar için bakiye yükleme işlemleri de hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca vatandaşlar tarafından oluşturulan otomatik ödeme talimatı ile faturalar her ay takip edilmek zorunda kalınmadan düzenli bir şekilde ödenebiliyor.

Trafik cezası, MTV ve sigorta ödemeleri e-Devlet'te
PttBank online hizmet ağı ile araç sahibi müşterilere de kolaylık sağlıyor, HGS bakiye sorgulama ve yükleme, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ve sigorta ödemeleri e-Devlet üzerinden tamamlanabiliyor.

Araç sahibi olmak isteyen müşteriler için ise "Araç kilometre ve Muayene Sorgulama" ve "Araç Hasar Kaydı Sorgulama" ekranları ile bilgiler sunuluyor.

"PTT Kayıtlı Gönderi Takibi" hizmeti ile müşterilere kayıtlı yurt içi ve yurt dışı gönderilerinin durumunu takip edebilme imkanı sağlanıyor.

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