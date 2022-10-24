PTT bayrağı, kurumun 182. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor

PTT AŞ, kuruluşunun 182'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği kutlamalar kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayrağını dalgalandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, kuruluşunun 182'nci yılını kutluyor.

Bu kapsamda, PTT AŞ'nin bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalandırılmaya başlandı.

Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışında birçok ülkede hizmet sunan PTT AŞ, iki asra yaklaşan tarihinde kesintisiz hizmet sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

182 yıllık tarihinde Türk milletine hizmet vermeyi sürdüren şirket, kurulduğu ilk günden itibaren devlet ve milleti ilgilendiren her toplumsal olayda sorumluluk aldı. PTT AŞ üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirerek, savaşta, barışta, doğal afette ve salgın gibi olağanüstü durumlarda Türk milletinin yanında olmaya devam ediyor.

PTT, hiçbir bankanın olmadığı 1600 noktada hizmette

Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsünü alan PTT, son olarak Kovid-19 salgınında üstlendiği rolle milletin yanında oldu. PTT, salgının posta ve kargo sektörüne getirdiği olumsuz etkiyi en aza indirmek için yeni yaklaşımlar geliştirerek, bu alanda vatandaşlarının taleplerinin karşılanması için yoğun mesai harcadı. Salgın döneminde vatandaşlara maske dağıtımına aracılık eden PTT, bankacılık hizmetleri kapsamında sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerine ulaşmasını da sağladı.

Evrensel posta yükümlüsü olan PTT AŞ, Türkiye'deki geniş hizmet ağının yanında, hiçbir bankanın ve kargonun bulunmadığı 1600 noktada vatandaşlara hizmet götürüyor. Ülke genelinde 4 binin üzerinde iş yeri ve binlerce personeliyle her zaman milletin yanında olan PTT, geçmişten gelen hizmet alanlarına yenilerini eklerken aynı zamanda sürdürdüğü faaliyetlerini de bugünün ihtiyaçları ve teknolojisiyle yenilemeye ve hem ulusal hem de uluslararası sorunlara çözüm bulma noktasında aktif olarak rol almaya devam ediyor.