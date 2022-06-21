PTT'den "yengeçler" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı

PTT AŞ, 21 Haziran 2022 tarihinde "Yengeçler" konulu 2x5 TL (38x38 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Menteşe PTT Müdürlüğü/MUĞLA adresinde "Yengeçler 21.06.2022 MUĞLA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
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