Pursaklar 1.Kitap Günleri Festivaline 5 günde 50 bin ziyaretçi katıldı

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Pursaklar 1.Kitap Günleri festivaline buram buram kokan kitap kokusunu almak isteyen kitapseverlerin yoğun ilgisi devam ediyor.

Pursaklar halkının yoğun katılımı ile gerçekleşen 105 yayınevi eserlerini kitapseverlerle buluşturma imkânı bulduğu Pursaklar 1.Kitap Günleri festivali, gün geçtikçe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Başkan Ertuğrul Çetin, her gün Pursaklar 1. Kitap Günleri’nde bulana stantları tek tek ziyaret ederek kitapseverlerle bir araya gelip, coşkularına ortak olmayı ihmal etmiyor.

Pursaklar 1.Kitap Günleri’nde Türkiye’nin önde gelen önemli kalemlerinin imza ve söyleşilerine de katılan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, il genelinde büyük bir yankı uyandıran fuarı ziyaret eden milletvekillerini, il ve ilçe dışından gelen misafirleri ağırlıyor.

‘‘Gençler bizim yarınımız’’

Genç okurların Pursaklar 1.Kitap Günlerine yoğun ilgi göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar 1. Kitap Günleri’ne çok yoğun bir ilgi var. Sadece kitap almak için değil, değerli yazarlarımızın imza ve söyleşilerine katılmak ve çeşitli aktivitelere katılmak için alana gelen ziyaretçilerimiz ortamdan çok memnun. Her gün binlerce gencimizin kitaplarla iç içe vakit geçirmek için Kitap Günlerine akın akın gelmeleri de ayrıyeten bizi çok mutlu ediyor. Gençler bizim yarınımız. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızla ve gençlerimize yönelik bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.