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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin gençlerle buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Millet Kıraathanesi’nde ders çalışan gençleri ziyaret etti. 
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin gençlerle buluştu

Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, kitap okumak ve ders çalışmak için kütüphanede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, gençlere zihin açıklığı diledi. 

‘‘Belediye olarak öğrencilerimize desteklerimiz imkânlarımız dâhilinde her zaman devam edecek’’
Millet Kıraathanesi’nin ilk günden beri büyük ilgi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Millet Kıraathanesi’nde ders çalışan gençlerimize uğradım. Hepsine başarılar diliyorum. Belediye olarak öğrencilerimize desteklerimiz imkânlarımız dâhilinde her zaman devam edecek" dedi.

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Başkan Ertuğrul Çetin, kütüphane ziyaretinde gençlerle kısa süreli sohbet etmesinin ardından kitapları incelerken, haftanın her günü açık olan Millet Kıraathanesinin, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen vatandaşların ilk tercihi olma özelliği taşıdığını da ifade etti. 

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