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Pursaklar Belediyesi, çocukların meyveyi dalından yemesi için kolları sıvadı

Pursaklar Belediyesi, Ankara iklimine uygun meyve ağaçlarını toprakla buluşturmak için kolları sıvadı.
Pursaklar Belediyesi, çocukların meyveyi dalından yemesi için kolları sıvadı

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Endemik Vadi Ata Bahçesinde; 10 adet ayva ağacı, 10 adet elma ağacı, 10 adet armut ağacı, 3 adet karadut ağacını toprakla buluşturdu.

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‘‘Çocuklarımız dalından meyve kopararak yiyebilmenin tadına varacak’’
Yerli ve milli tarımı teşvik etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Daha yeşil Pursaklar için farklı türlerde ağaç fidanları, almaya ve dikmeye devam ediyoruz. Ankara iklimine uygun, meyve ağaçları önceliğimiz. Çocuklarımız dalından meyve kopararak yiyebilmenin tadına varacak. Amacımız yarınlarımızı inşa edecek olan çocuklarımıza daha yeşil bir Pursaklar bırakmak. Bu anlamda yeni yeşil alanları ilçemize kazandırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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