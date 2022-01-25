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Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yeni iş imkânı sunuyor

Pursaklar Belediyesi, İstihdam Şefliği aracılığıyla iş arayan vatandaşlara yeni iş imkânları sunmayı devam ediyor. 
Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yeni iş imkânı sunuyor

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İstihdam Şefliği aracılığıyla vatandaşların iş bulmaları için esnaflarla iletişime geçerek ilçe sakinlerinin istihdam edilmesi için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. 

Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği, Belediye Meclis Toplantı Salonunda iş arayan vatandaşlar ile personel arayan işvereni buluşturacak iş görüşmesi gerçekleştirdi. 

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‘‘İstihdam konusuna büyük ehemmiyet veriyoruz’’
İlçede İstihdam konusuna büyük bir ehemmiyet verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; " İstihdam konusuna büyük ehemmiyet veriyoruz. İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla, iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında bir köprü oluyoruz. Sürekli işletmelerle iletişim halindeyiz. Onların istek ve taleplerine göre vatandaşlarımızı yönlendiriyor, iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Her işçi, işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkânı bizleri son derece mutlu ediyor. Bu sebeple kapı kapı dolaşmaya hemşehrilerimize yeni iş kapıları sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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