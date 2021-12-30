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Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı İhtiyaç Sahibi Ailelerin İçini Isıtıyor

Pursaklar Belediyesi, Tebessüm Çarşısı aracılığıyla mevsim şartlarına göre ihtiyaç sahibi ailelerin tüm giysi taleplerine olumlu cevap veriliyor.
Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı İhtiyaç Sahibi Ailelerin İçini Isıtıyor

Her yıl yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe birçok alanda yardım elini uzatan Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Çetin geçen kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, Tebessüm Çarşısına gelerek istedikleri kıyafetlere sahip olmanın mutluluğunu yaşadı. 

‘‘Pursaklar'da kimse kimsesiz kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek"

Çocukların yüzünün güldüğünü görmenin kendilerinin çok mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ediyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz üzere Pursaklar'da kimse kimsesiz kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek" dedi.

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