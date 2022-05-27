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Pursaklar Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ediyor

Pursaklar Belediyesi, ilçeye artan ilgi ve yükselen nüfus sayısı ile birlikte yeni yerleşim yerlerinin oluşması nedeniyle vatandaşların, modern yollarda seyahat edebilmesi için ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ediyor

Her geçen gün değişen, dönüşen ve hızla büyüyen ilçede Pursaklar Belediyesi, vatandaşların modern yollarda güven altında seyahat edebilmeleri için yeni imar yolları inşa etmeye devam ediyor. 
Ulaşım ağını genişletmek için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her geçen gün ilçeye artan ilgi ve yükselen nüfus sayısı nedeniyle vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için yeni yerleşim yerlerine yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyor.

‘‘Hemşehrilerimizin istedikleri yere rahatlıkla ulaşabilmeleri için ilçemizin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdürüyoruz’’
Pursaklar’ın gelişime açık ve vatandaşlar tarafından tercih edilen bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizin önünü açacak ve büyük değer katacak projeleri hayata geçirirken vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin istedikleri yere rahatlıkla ulaşabilmeleri için ilçemizin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdürüyoruz. Açılan yeni yollarla birlikte ilçe sakinlerimiz ev ve iş yerlerine güvenle ve huzurla ulaşım sağlayabilecek’’ dedi.

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