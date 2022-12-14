Pursaklar Belediyesi vatandaşların can güvenliği için metruk yapıları imha ediyor

Ankara Pursaklar Belediyesi, vatandaşların can ev mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Pursaklar Belediyesi çevre kirliliği ve insanların can ve mal sağlığını olumsuz yönde etkileyen yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarda ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike oluşturan yapılar da yıkılıyor.

Pursaklar Belediyesi’nin yapmış olduğu bu çalışmada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sakinlerinin şikâyetlerine sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden ve güvenlik sorunları oluşturan yapıların bulunduğu aktarıldı. Bu yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale sağlanıyor. Vatandaşların talep ve şikâyetleri üzerine atıl durumdaki yapıların prosedüre uygun şekilde çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yıkımı yapılıyor.

AMAÇ İLÇENİN NEZİH VE GÜZEL OLMASI

Metruk yapı yıkımlarıyla ilçenin daha nezih ve güzel bir muhit olması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktaran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belirledikleri plan dahilinde mahallelerde de can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan yapılarda yıkım çalışmalarını periyodik olarak sürdürdüklerini aktardı.Çetin sözlerini şöyle noktaladı. “Bu tür yapılar temizlendikçe bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçerken, bir yandan da insan sağlığını tehdit eden unsurları da ortadan kaldırıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz."

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