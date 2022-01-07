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Pursaklar Belediyesi'nden moloz ve hafriyat uyarısı

Pursaklar Belediyesi, muhtelif alanlara kaçak moloz ve hafriyat dökümünün önüne geçmek amacıyla uyarı levhaları yerleştirdi. 
Pursaklar Belediyesi'nden moloz ve hafriyat uyarısı

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlar tarafından boş alanlara gelişigüzel atılan ve kötü bir görüntü oluşmasına yol açan moloz ve hafriyat için bir dizi önlem alarak kaçak dökümlere karşı uyarılarını sürdürüyor.

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Belediye ekipleri tarafından ilçenin muhtelif alanlarına moloz ve hafriyat dökümü yapılarak çevre kirliliğine ve insan sağlığına zarar veren atıkların önüne geçmek adına uyarı tabelaları yerleştirdi. 

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‘‘Boş arazilere gelişigüzel atılan moloz ve hafriyatların çevreye ve insan sağlığına tehlike oluşturmaktadır’’
Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla da vatandaşların gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Boş arazilere gelişigüzel atılan moloz ve hafriyatların çevreye ve insan sağlığına tehlike oluşturmaktadır. Hemşehrilerimizin evlerinde ve işyerlerinde yaptıkları tadilat sonrasında çıkan hafriyat atıklarından kurtulmak için belediyemizle irtibata geçebilirler. Çocuklarımıza temiz ve sağlıklı bir Pursaklar bırakmak adına lütfen kurallara azami derecede uymaya gayret gösterelim’’ dedi.

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