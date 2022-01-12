Pursaklar Belediyesi, bireylerin toplumsal hayata katılımını arttırma, kaygı düzeylerini dengelemek, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerini arttırmaya yönelik Pursaklar halkına psikolojik destek hizmeti sunuyor.

Pursaklar Belediyesi, bireylerin toplumsal hayata katılımını arttırma, kaygı düzeylerini dengelemek, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerini arttırmaya yönelik Pursaklar halkına psikolojik destek hizmeti sunuyor.



Pursaklar Belediyesi Uzman psikolog aracılıyla vatandaşların daha kaliteli bir hayat yaşamalarına fırsat tanımak adına psikolojik destek hizmeti veriyor.

Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi hizmet binasında uzman psikolog tarafından vatandaşlara; öfke kontrolü, stresli yaşam, ekonomik sıkıntılar, doğal afetler ve trafik kazalarına bağlı travmalar, defresif belirtiler vb. konularla ilgili tedavi uyguluyor. Çocuklara yönelik ise sınav kaygısının yol açtığı depresyon, öfke kontrolü, sınır koyma ve disiplin sorunları ve 3-12 yaş arası çocuklar için oyun terapisi vb. konularda tedaviler uygulanıyor.

Yapılan görüşme ve tetkikler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vatandaşların derhal hastanelere sevkleri gerçekleştiriliyor.