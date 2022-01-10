Pursaklar hayvan barınağında iyileştirme ve kapasite artırım çalışmaları sürüyor

Pursaklar Belediyesi, sevimli dostların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mevcut hayvan barınağında fiziki iyileştirme ve kapasite artırım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Pursaklar Belediyesi, ilçe sokaklarında başıboş gezen ve hasta olan hayvanlara kucak açıp yakın zamanda hizmete açtığı Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisinin yanı sıra mevcut hayvan barınaklarında da fiziki iyileştirme ve kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kapasite artırımı ile daha çok sahipsiz hayvanı barınaklarda ağırlamayı planlayan Pursaklar Belediyesi, her bir sokak hayvanı ile ayrı ayrı ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Belediye ekipleri tarafından, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sevimli dostların sağlığı için düzenli olarak ilaçlama çalışması da yapılıyor. Barınakta, genel temizlik, kafesleri ve mama kapları da düzenli olarak yenilenerek, misafirlerine refah ve konforlu bir alan oluşturuluyor.

‘‘Barınaklarımızdaki iyileştirme çalışmaları ile hem sokak hayvanlarını hem de hemşehrilerimizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz’’

Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışa yürüttüklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Sokak hayvanlarını gözetimimiz altında tutarak yaşamlarını barınakta sürdürmeleri için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mevcut hayvan barınağımızda, kapasite artırımı ve fiziki iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Böylece şehirleri paylaştığımız dostlarımızın en iyi standartlarda misafir edilmesini sağlıyoruz. Hayvan barınağında hayvanların aşıları ve kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor. Barınaklarımızdaki iyileştirme çalışmaları ile hem sokak hayvanlarını hem de hemşehrilerimizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.