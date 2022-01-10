  • BIST 2.045,16
  • Altın 792.53391
  • Dolar 13.779
  • Euro 15.6175
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Pursaklar hayvan barınağında iyileştirme ve kapasite artırım çalışmaları sürüyor

Pursaklar Belediyesi, sevimli dostların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mevcut hayvan barınağında fiziki iyileştirme ve kapasite artırım çalışmaları gerçekleştiriyor.
Pursaklar hayvan barınağında iyileştirme ve kapasite artırım çalışmaları sürüyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe sokaklarında başıboş gezen ve hasta olan hayvanlara kucak açıp yakın zamanda hizmete açtığı Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisinin yanı sıra mevcut hayvan barınaklarında da fiziki iyileştirme ve kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor. 

Kapasite artırımı ile daha çok sahipsiz hayvanı barınaklarda ağırlamayı planlayan Pursaklar Belediyesi, her bir sokak hayvanı ile ayrı ayrı ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Belediye ekipleri tarafından, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sevimli dostların sağlığı için düzenli olarak ilaçlama çalışması da yapılıyor. Barınakta, genel temizlik, kafesleri ve mama kapları da düzenli olarak yenilenerek, misafirlerine refah ve konforlu bir alan oluşturuluyor.

271441871_3569545946605365_628547947777126312_n.jpg

‘‘Barınaklarımızdaki iyileştirme çalışmaları ile hem sokak hayvanlarını hem de hemşehrilerimizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz’’
Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışa yürüttüklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Sokak hayvanlarını gözetimimiz altında tutarak yaşamlarını barınakta sürdürmeleri için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mevcut hayvan barınağımızda, kapasite artırımı ve fiziki iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Böylece şehirleri paylaştığımız dostlarımızın en iyi standartlarda misafir edilmesini sağlıyoruz. Hayvan barınağında hayvanların aşıları ve kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor. Barınaklarımızdaki iyileştirme çalışmaları ile hem sokak hayvanlarını hem de hemşehrilerimizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çiftçilere destekler sürüyor11 Ocak 2022 Salı 00:23
  • Yenilenebilir enerjili temiz Gölbaşı11 Ocak 2022 Salı 00:22
  • Satranç heyecanı sona erdi10 Ocak 2022 Pazartesi 04:23
  • 100 simit camekanı kura ile dağıtıldı10 Ocak 2022 Pazartesi 03:26
  • Türk Tasavvuf Musikisinin En Özel Eserleri Mamak’ta Yankılandı10 Ocak 2022 Pazartesi 02:25
  • Başkan Oğuz köylerde yaşayan vatandaşları yalnız bırakmıyor10 Ocak 2022 Pazartesi 00:29
  • Maharetli ellerden estetik ürünler10 Ocak 2022 Pazartesi 00:24
  • Başkan Altınok: "Kazak kardeşlerimize sesleniyorum..."10 Ocak 2022 Pazartesi 00:22
  • Sulama göletleri hayata dönüyor10 Ocak 2022 Pazartesi 00:21
  • Altındağ’a 44 km yeni yol10 Ocak 2022 Pazartesi 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti