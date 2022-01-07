Pursaklar Yeni İmar Yollarıyla Değişiyor ve Dönüşüyor

Pursaklar Belediyesi, artan nüfusla birlikte yeni yerleşim yerlerinin oluşması nedeniyle, vatandaşların konforlu ve modern yollarda seyahat edebilmesi için ulaşım alanındaki yatırımlarını sürdürüyor.

Ulaşım ağını genişletmek için ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımda kolaylık yaşaması için yeni yerleşim yerlerine, yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyor.

Belediye ekipleri son olarak Mimar Sinan Mahallesinde imar yolu açmak için çalışma başlatırken, bölgedeki çalışmaların hava koşulları el verdiği müddetçe kesintisiz devam edeceği bildirildi.

‘‘Açılan yeni yollarla birlikte hemşehrilerimiz, ev ve iş yerlerine kolaylıkla ulaşabilecek’’

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamaları bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; " iİçe sakinlerimizin ulaşımını rahatlatmak amacıyla ilçemizin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdürüyoruz. Açılan yeni yollarla birlikte hemşehrilerimiz, ev ve iş yerlerine kolaylıkla ulaşabilecek. Yeni yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.