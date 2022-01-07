  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Pursaklar Yeni İmar Yollarıyla Değişiyor ve Dönüşüyor

Pursaklar Belediyesi, artan nüfusla birlikte yeni yerleşim yerlerinin oluşması nedeniyle, vatandaşların konforlu ve modern yollarda seyahat edebilmesi için ulaşım alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. 
Pursaklar Yeni İmar Yollarıyla Değişiyor ve Dönüşüyor

Ulaşım ağını genişletmek için ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımda kolaylık yaşaması için yeni yerleşim yerlerine, yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyor. 

Belediye ekipleri son olarak Mimar Sinan Mahallesinde imar yolu açmak için çalışma başlatırken, bölgedeki çalışmaların hava koşulları el verdiği müddetçe kesintisiz devam edeceği bildirildi.

whatsapp-image-2022-01-06-at-13.33.55-(1).jpeg

‘‘Açılan yeni yollarla birlikte hemşehrilerimiz, ev ve iş yerlerine kolaylıkla ulaşabilecek’’
Vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamaları bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; " iİçe sakinlerimizin ulaşımını rahatlatmak amacıyla ilçemizin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdürüyoruz. Açılan yeni yollarla birlikte hemşehrilerimiz, ev ve iş yerlerine kolaylıkla ulaşabilecek. Yeni yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fiyat istikrarının sağlanması lazım08 Ocak 2022 Cumartesi 00:24
  • Pursaklar Belediyesi'nden moloz ve hafriyat uyarısı08 Ocak 2022 Cumartesi 00:24
  • Demirel baret taktı, şantiyede incelemelerde bulundu08 Ocak 2022 Cumartesi 00:23
  • KEÇİKOOP gelire dönüştürüyor08 Ocak 2022 Cumartesi 00:22
  • Ankara'da EGO şoförlüğü yapan Demir, topladığı yemeklerle 150 köpeğe bakıyor07 Ocak 2022 Cuma 09:08
  • Büyükşehir 2021 yılı kadın çalışmarı raporunu yayımladı07 Ocak 2022 Cuma 04:26
  • E-KPSS Hazırlık Kursu başladı07 Ocak 2022 Cuma 03:20
  • Kayaş Caddesi ışıl ışıl 07 Ocak 2022 Cuma 02:25
  • Başkan Altınok'tan okullara yeni yıl ziyareti07 Ocak 2022 Cuma 01:27
  • Mamak'ta sokak hayvanlarını sahiplenenlere 500 TL destek07 Ocak 2022 Cuma 01:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti