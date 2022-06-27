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Pursaklar'a yeni millet kıraathanesi

Pursaklar Belediyesi, sosyo-kültürel ve eğitim alanında ilçeye yeni bir nefes katacak olan Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanesi Çocuk Oyun Parkı ve Spor Alanlarının yapım çalışmalarına başladı.
Pursaklar'a yeni millet kıraathanesi

Pursaklar Millet Kıraathanesi ve Saray Fatih Mahallesi Millet Kıraathanesini ilçeye kazandırarak gençler arasındaki kitap okuma oranını artırmayı amaçlayan Pursaklar Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesi’nin yapım çalışmalarına devam ederken Kıraathanelere bir yenisini daha ekleyerek Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanesi çocuk oyun parkı ve Spor alanlarının yapım çalışmalarına başladı. 

Kitap okumak, ders çalışmak ve sınavlara hazırlanan gençler için yeni bir seçenek olacak olan Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanesi, çocuklar için Oyun Parkı, Spor alanları inşaatındaki devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ekiplerden bilgi aldı.

İLÇE SAKİNLERİMİZİN KULLANIMINA SUNACAĞIZ

Mahallelerimizde yeni yaşam alanları oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ayyıldız Mahallesi’nde yapımına başladığımız kütüphane, çocuk oyun ve spor alanları inşaatımız devam ediyor. Yapımı tamamlanınca Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanemizde hemşehrilerimiz, bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da ders çalışmanın ve kitap okumanın keyfini yaşayacaklar. Çocuklarımız gönüllerin oyun parkında vakit geçirirken spor yapmak isteyen vatandaşlarımızdan yeni yaşam alanının keyfini çıkaracak. Yapımına başladığımız millet kıraathanemizi hava şartları müsaade ettikçe en kısa sürede tamamlayarak ilçe sakinlerimizin kullanımına sunacağız" dedi.

 

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