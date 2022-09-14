Pursaklar’a yeni pazar alanı yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Pursaklar Belediye Etüd Proje Müdürlüğü, pazar alanı yapım işi için ihaleye çıktı.
Çarşamba Pazar Alanı Yapım işi için 04.10.2022 tarihinde ihale yapılacak.
İhale içeriği “1 adet Pazar Binası Yapım İşi ( 6.217 m2 brüt) İnşaat alanına sahip 2B+Z kattan oluşan pazar alanı” olarak ifade edildi.
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