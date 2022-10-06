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Pursaklar’da 3 Yılda 1946 Kişiye İş İmkânı Sağlandı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, göreve gelir gelmez hizmete açtığı Halkla İlişkiler İstihdam Şefliği aracılığıyla iş arayan vatandaşlara yeni umut kapıları aralıyor.
Pursaklar’da 3 Yılda 1946 Kişiye İş İmkânı Sağlandı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, göreve başladığı günden itibaren faaliyet aldığı Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği aracılığıyla ilçe genelinde hizmet veren esnaflarla sürekli iletişim halinde olarak, iş arayan vatandaşlara yeni iş kapıları aralamaya devam ediyor.

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YENİ İMKANLARI BULDUK 

Çetin, “Görüşmeleri sürdürdüğümüz 92 firmamız işçi bulmakta zorluk çekiyor. İş arayan vatandaşlarımızla ve firma yetkililerimizle görüşmelere devam ederek, ilçe sakinlerimize yeni iş kapıları sunmak için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Geçen 3 sene içerisinde 4703 kişi arayan vatandaşın başvurduğu istihdam şefliği tarafından 396 kişi işe yerleştirilirken, 1550 kişi, işi kabul etmedi. 1545 kişi ise kendileri iş bulduğu için yeni iş tekliflerini geri çevirdi. 
 

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