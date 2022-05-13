  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Pursaklar'da bahar aylarının gelmesi ile birlikte yol yenileme çalışmaları başladı

Pursaklar Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte ulaşım kalitesini artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol yenileme çalışmaları yürütüyor.
Pursaklar'da bahar aylarının gelmesi ile birlikte yol yenileme çalışmaları başladı

Sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte yol yenileme çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Pursaklar Belediyesi, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.
ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yollarda yenileme çalışmalarına öncelik veren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilitli parke taşı, beton yol ve sıcak asfalt serimi yapıyor.

280174762_3667611493465476_8958245337398527443_n.jpg

Sokakların fiziki yapısına göre çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçede tahrip olmuş yolları, ülke genelinde de büyük ilgi gören farklı renk ve motiflerdeki kilitli parke taşlarını özenle döşeyerek ilçeye estetik bir görüntü kazandırıyor.  

‘‘İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’
Mahallelerdeki ulaşımı, sorunsuz ve güvenli hale getirmek için büyük gayret ve çaba gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olmuş sokaklarımıza öncelik vererek belli bir program dâhilinde yollarımızı yenilemek için çalışmalarımıza başladık. Yolun durumuna göre, bazı yerlere yama, bazı yerlere asfalt ve beton yol, bazı yerlere de kilit taşı yapacağız. İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’ dedi. 

Belediye yetkilileri, yol yenileme takviminde yer alan bazı sokaklarda, Aski başta olmak üzere diğer firmaların altyapı çalışmalarını tamamlamalarını beklediklerini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Üniversitesi sıfır kimyasal ile mantar üretti13 Mayıs 2022 Cuma 13:29
  • 'Motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala ölüme böyle gitmişler13 Mayıs 2022 Cuma 11:56
  • 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış13 Mayıs 2022 Cuma 11:53
  • Ankara'da 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi13 Mayıs 2022 Cuma 11:52
  • Ankara'da iki katlı binada yangın13 Mayıs 2022 Cuma 09:49
  • Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs etkinlikleri düzenleyecek13 Mayıs 2022 Cuma 00:27
  • Endemik Vadi, öğrencilerin ilgisini üzerine çekti13 Mayıs 2022 Cuma 00:25
  • Mamak'ta kütüphanelerin sayısı artıyor13 Mayıs 2022 Cuma 00:24
  • Keçiören Belediyesi, çiftçilere sebze fidesi dağıtımına başladı13 Mayıs 2022 Cuma 00:23
  • Etimesgut'ta engellilere yönelik moral ve motivasyon programları gerçekleştiriyor13 Mayıs 2022 Cuma 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti