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Pursaklar'da ekmek israfına kutulu çözüm

Pursaklar Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ekmeklerin çöpe atılmasını önlemek adına ilçe genelinde bayat ekmek kutularını yerleştiriyor.  
Pursaklar'da ekmek israfına kutulu çözüm

Pursaklar Belediyesi, her gün yüzlerce ekmeğin çöpe gitmesinin önüne geçmek ve hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamak için bayat ekmek kutularını ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

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Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu kutulara erişimini kolaylaştırarak bayat ekmeklerini çöpe değil, Atık Ekmek Toplama Kutularına atmalarına olanak sağlıyor. Kutularda biriken ekmekler ekipler tarafından toplanarak, sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak. 

‘‘Ekmekler yenilmediyse ya da bayatladıysa vatandaşlarımız, çöpe atmak yerine bu kutularımıza atsınlar’’
Bayat ekmek kutularının israfın önüne geçme konusunda önemli bir proje olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belli bir program dâhilinde ekiplerimiz, Atık Ekmek Kutularını mahallelerimize yerleştirmeye devam ediyor. Bu sayede büyük oranda atık ekmeklerin çöpe gitmesini engelliyoruz. Ekmekler yenilmediyse ya da bayatladıysa vatandaşlarımız, çöpe atmak yerine bu kutularımıza atsınlar. Ekiplerimiz dışında hayvan besleyen hemşehrilerimizde bu ekmek kutularından ekmek alıp hayvanlarını besleyebilme imkânına sahip oluyor.

Vatandaşlarımızın ekmek konusunda duyarlı olmaya ve bu bayat ekmek kutularını kullanmalarını rica ediyorum’’ dedi.

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