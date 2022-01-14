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Pursaklar'da Kadınlar İhtiyaç Sahibi Ailelerin Yüzlerini Güldürüyor

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi pastacılık sınıfı kursiyerleri, ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetimlerin yüzlerini güldürüyor.
Pursaklar'da Kadınlar İhtiyaç Sahibi Ailelerin Yüzlerini Güldürüyor

Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alan ve sosyal sorumluluk projeleriyle de yüreklere dokunan Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde eğitim gören kursiyerler, örnek bir davranışa daha imza attı. 
Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmayı hayatın merkezine alan Hüma Sultan Hanım Evi pastacılık kursunda eğitim gören hanımlar, ihtiyaç sahibi aileleri ve yetim çocukları evlerinde tek tek ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettirirken, imkânları ölçüsünde de gıda yardımı ve nakdi yardımda bulundu. 

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‘‘Hanım Evlerimizin bu derece önemli sosyal projelere imza atması bizi mutlu ediyor’’
Kadınların hayata geçirmek istedikleri sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kursiyerlerimizin kişisel gelişimlerine ve yeni meslek edinmeleri amacıyla açmış olduğumuz Hanım Evlerimizin bu derece önemli sosyal projelere imza atması bizi mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizi ve yetim çocuklarımızı unutmayarak göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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