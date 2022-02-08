Pursaklar’da Milli Emlak’tan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Milli Emlak Dairesi, Ankara ilçesi Pursaklar'da 6 adet arsayı ihale ile satışa çıkardı.
Satış işlemini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü yapacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 01.03.2022
Pursaklar’da Milli Emlak’tan satılık arsaların listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN.
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