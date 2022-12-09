Pursaklar’da sağlıklı gıdalar için sıkı denetim gerçekleştirildi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların temiz, sağlıklı ve kaliteli gıdalara ulaşabilmeleri için pazar yerlerindeki yoğun mesaisine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçede bulunan pazarlarda vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. İlçe halkının sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker incelerken, ürünlerin kalitesi, sebze, meyve ve balıkların taze olup olmadığını denetledi.

HİJYENİK GIDALAR İÇİN DENETİM SÜRECEK

Alanında satanında memnun olduğu Pazarların Pursaklar'da olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pazar yerlerimizi ziyaret ederek esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla selamlaşarak denetim gerçekleştirdik. Denetimlerimiz her zaman devam ediyor, olumsuz bir şey gördüğünüz de zabıta arkadaşlar hizmetinizde. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte ilçe sakinlerimizin sağlığının korumak adına Pazar yerlerinde ekstra önlemler almaya ve hijyenik gıdalara ulaşmalarını sağlamak için denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.

