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Pursaklar’ın Dedeleri milletin evinde

Pursaklar Belediyesi Dede-Torun evlerinde vakit geçiren dedeler, ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdi.
Pursaklar’ın Dedeleri milletin evinde

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında gerçekleştirilen kültür gezileri hız kesmeden devam ediyor. 

Pursaklar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezide, Dede-Torun evlerinde vakit geçiren dedeler, rehber eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni gezerek detaylı bilgiler aldı.

Bizler için çok kıymetlisiniz

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kültür gezilerinin ilçe halkında yoğun ilgi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe sakinlerimizin 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni görmeleri için başlatılan kültür gezilerimiz hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen kültür gezileri kapsamında Dede-torun evlerimizin değerli büyükleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret etti. Hafta boyunca gezilerimiz devam edecek, bizler için çok kıymetlisiniz’’ dedi.

Vatandaşlardan Teşekkür

Gezilerden büyük bir beğeni ile dönen vatandaşlar, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e düzenlemiş olduğu kültür gezilerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. 

 

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