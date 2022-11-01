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Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmede, temel konularda anlaşmayı başardıklarını belirtti.
Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi.

Putin, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayrı ayrı görüşme sağlamıştı.

Görüşmelerin ardından üç lider bir araya geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin görüşmesine paralel olarak dışişleri bakanları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan'ın da üçlü görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ele alındı

Zirvede Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci, 10 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü bildirilerin uygulanması, Güney Kafkasya'da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi ve eski haline getirilmesi ile ekonomik, ticaret ve ulaşım ilişkilerinin sağlanması ve geliştirilmesi konuları ele alındı.

Putin: Temel konularda anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmede her konuda anlaşma sağlanamadığını fakat temel konularda anlaşmayı başardıklarını ve ortak bildiriyi kabul ettiklerini bildirdi.
Kremlin'den görüşmeye dair açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ve Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmenin sonunda açıklamalarda bulundu.

Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları üçlü görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğünü belirten Putin, genel kanaatlerine göre çok faydalı bir görüşme yapıldığını kaydetti.

"Tüm halklar, ilişkilerin normalleşmesinden yanadır"

Putin, üçlü görüşmede bazı temel konularda gelecekteki olası anlaşmalar için çok iyi bir atmosfer yaratıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ortak bildiri kabul ettik. Açıkça söylemeliyim ki her konuda anlaşma sağlanamadı. Daha önce uzmanlar düzeyinde çalışılan bazı konular metinden çıkarıldı. Bununla birlikte, toplantının yararlı olduğu ve durumu bir bütün olarak çözüme kavuşturmak yönünde daha ileri adımlar için koşullar yarattığı yönündeki genel değerlendirmeye katılıyorum. Üstelik 'bütün olarak' derken hem yakın geçmişin olaylarını hem de iki yıl önceki olayları kastediyorum. Her halükarda temel konularda anlaşmayı başardık. Bugünkü müzakerelerimiz ülkelerimizin geleceği konusunda mutabakat sağlayabileceğimizi ortaya koydu. 'Ülkelerimiz' derken Rusya'yı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı ve tüm bölge ülkelerini kastediyorum. Çünkü bu bölgede yaşayan tüm halklar ilişkilerin normalleşmesinden yanadır. Rusya, nihai ve kapsamlı çözüme ulaşılması için her şeyi yapacaktır."

AA'da yer alan habere göre,  Aliyev ve Paşinyan'a Soçi'ye geldikleri için teşekkür eden Putin, diyaloğu sürdüreceklerini ve uzun süredir devam eden çatışmaya son vermek için gerekli olan çözümleri aramaya devam edeceklerini bildirdi.

“Ermenistan ve Azerbaycan güç kullanımından ve güç kullanma tehdidinden kaçınma konusunda anlaşmışlardır”

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, “Ermenistan ve Azerbaycan güç kullanımından ve güç kullanma tehdidinden kaçınma konusunda anlaşmışlardır” ifadeleri kullanılarak, “Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan, 9 Kasım 2020 tarihli anlaşmalara uyma taahhütlerini yinelediler. Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması çabalarına destek olacaktır” denildi.

“Yalnızca egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde tartışma ve çözülmesi kabul edildi”

Bildiride, “Kuvvet kullanmaktan veya kullanma tehdidinden kaçınmayı, tüm sorunlu konuları BM şartı ve 1991 Alma-Ata Deklarasyonu uyarınca yalnızca egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde tartışma ve çözülmesi kabul edildi” ifadeleri kullanıldı.
Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında güven inşa etmek için üçlü parlamentolar arası temasların başlatılmasının önemine dikkat çektiği belirtilen bildiride, “Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan, Rus barış güçlerinin Transkafkasya'yı istikrara kavuşturma çabalarına yönelik talebi kaydetti. Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan, kalan insani sorunları çözmek için ek çaba gösterecek” denildi.

 

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