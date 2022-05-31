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Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Aliyev telefon görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 ve 2021'de yapılan anlaşmaların uygulanması, bölgede barışçıl yaşamın tesis edilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik ilişkilerin ve ulaşım bağlantılarının sağlanması konularını ele aldı.

Aliyev, 22 Mayıs'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Ticaret ve ekonomik alanda ikili iş birliğinin çeşitli yönlerinin de ele alındığı görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığını daha da derinleştirmeye yönelik karşılıklı niyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Şubat 2022'de Moskova'ya yaptığı resmi ziyaretin sonuçları da dahil olmak üzere teyit edildi.

Çeşitli düzeylerde düzenli temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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