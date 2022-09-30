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Putin: Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı Rusya'ya ilhak ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da ele geçirilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya ilhak ettiklerini açıkladı.
Putin: Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı Rusya'ya ilhak ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da ele geçirilen Herson ve Zaporijya'nın bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

Bu gelişmeden sonra Kremlin'den yapılan açıklamada, ayrılıkçı bölgelere yönelik olarak "Rusya'ya bağlanan bu bölgelere saldırı Rusya'ya yapılmış sayılacaktır" denildi.

DONETSK VE LUHANSK'IN BAĞIMSIZLIĞI SAVAŞ ÖNCESİ KABUL EDİLMİŞTİ

Donetsk ve Luhansk, Rusya'nın 2014 müdahale sonrası Ukrayna'dan tek taraflı olarak ayrıldığını açıklamış, Putin ise bu iki bölgenin bağımsızlığını Ukrayna Savaşı başlamadan hemen önce tanımıştı.

4 BÖLGE RUS TOPRAĞI İLAN EDİLDİ

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da 23 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında yapılan "Rusya'ya katılma referandumunda" ise, yüzde 90'ların üzerinde "Evet" oyu çıkmıştı.

Putin'in bugün Kremlin'de düzenlediği imza töreninde, bu 4 bölgenin Rusya topraklarına katıldığını açıkladı:

"Ukrayna topraklarındaki referandumlarda halk seçimini yaptı. Rusya'nın dört yeni bölgesi var. Bugün dört bölgenin Rusya'ya katılımını imzalayacağız ve Duma'nın bunu onaylamasını bekliyorum. Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi elimizden alabilir."

ÖNEMLİ: Türk Dışişleri ve diğer ülkeler, söz konusu referandumu tanımayacaklarını bildirmişti.

NOT: Rusya Kırım'ı da benzer bir hamleyle ilhak etmiş ancak hiçbir ülke Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımamıştı.

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