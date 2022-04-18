Putin Draghi'nin Ukrayna teklifini reddetti: Şimdi zamanı değil

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes teklifini reddettiğini söyleyerek; "Putin'e ateşkes ve Zelenskiy ile görüşme fikrini sundum. O da bana 'Şimdi zamanı değil' dedi" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Corriere della Sera gazetesine röportaj verdi.

"PUTIN'LE GÖRÜŞMEYE ÇALIŞMAK ZAMAN KAYBI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlatan Draghi, Rus liderle iletişim kurma girişimlerinin artık kendisine "zaman kaybı" gibi gelmeye başladığını söyledi.

"AMACI UKRAYNA'YI İŞGAL ETMEK"

Putin konusunda hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren ve Rus liderin barış arayışı içinde olmadığının iddia eden Draghi, "Şimdiye kadar tek amacı Ukrayna direnişini yok etmek ve ülkeyi işgal etmek oldu" dedi.

"ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL"

Yaptıkları telefon görüşmesinde Putin'e Zelenskiy'i ne zaman görmeyi planladığını soran Draghi; "Ancak Putin'in cevabı 'Şimdi zamanı değil' oldu. Bu cevaptan sonra bile ısrarcı oldum, 'Ateşkese karar verin' dedim ancak Putin'in cevabının yine 'Hayır, şimdi zamanı değil' oldu" dedi.