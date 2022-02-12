  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya -1 °C
»

Putin ile Biden telefonda görüşecek!

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.
Putin ile Biden telefonda görüşecek!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bu akşam için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesini ABD tarafının istediğini belirterek, Moskova zamanı ile 12 Şubat'ta akşam saatlerinde görüşmenin planlandığını ifade etti.

ABD'NİN ASKER SEVKİYATINA TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya'ya yeni asker sevkiyatı yapacak olmasına tepki göstermişti.

"Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.

Beyaz Saray'daki Rusya histerisi her zamankinden daha açık şekilde kendini gösterdi. Anglo-Saksonlar'ın savaşa ihtiyacı var, provokasyon, dezenformasyon ve tehdit etmek onların sorunlarını çözmek için başvurdukları favori metodu."

ABD POLONYA'YA 3 BİN İLAVE ASKER GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

"AMERİKALILAR VE RUSLAR BİRBİRİNE ATEŞ AÇARSA BU DÜNYA SAVAŞI OLUR"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yapmıştı.

Biden, tahliye için bu ülkeye asker göndermeyeceklerinin altını çizmiş ve "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur." demişti.

MACRON'LA DA GÖRÜŞECEK

Peskov, aynı gün Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi planladığını da açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Putin ile krizi ele almak üzere yakın zamanda bir telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron 8 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmiş, Macron ertesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Macron'un Ukrayna ziyaretinden sonra Putin ile telefon görüşmesi yapması planlanıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi12 Şubat 2022 Cumartesi 13:13
  • Yunanistan'a kaçacaklardı, tutuklandılar!12 Şubat 2022 Cumartesi 13:00
  • Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi12 Şubat 2022 Cumartesi 12:16
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12 Şubat 2022 Cumartesi 12:12
  • İki ülke daha çağrı yaptı: Derhal terk edin!12 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
  • Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak12 Şubat 2022 Cumartesi 11:30
  • Hindistan başörtüsü yasaklarının 'iç mesele' olduğunu iddia etti12 Şubat 2022 Cumartesi 10:58
  • İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu: 4 işçi tuvalette zehirlenerek öldü12 Şubat 2022 Cumartesi 10:30
  • Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi12 Şubat 2022 Cumartesi 10:20
  • ABD Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor12 Şubat 2022 Cumartesi 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti