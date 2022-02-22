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Putin, Rus ordusuna sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerine barışın korunması talimatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.
Putin, Rus ordusuna sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerine barışın korunması talimatını verdi

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.

Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi.

Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.  

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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