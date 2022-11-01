Putin: Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurulabileceğini yineledi. Putin, "Gaz satın alma sözleşmelerinin yapılacağından şüphem yok." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Türkiye'de bir gaz merkezi kurulmasına dair yeni bir açıklama daha geldi.

Putin daha önce boru hatlarındaki patlamaları "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendirmiş, "Bu çok tehlikeli bir olay. Rakipler, Avrupalıları enerji kaynaklarını şişirilmiş fiyatlarla satın almaya zorluyor." demişti.

Türkiye'de Avrupa için bir gaz merkezi kurulabileceğini belirten Putin, Avrupalı ortakların ilgi göstermesini istemişti.

"Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz"

Putin geçmişteki söylemlerini destekleyecek şekilde yeni bir açıklama daha yaptı. Putin açıklamasında, "Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz. Türkiye'deki aktarma merkezi üzerinden gaz satın alma sözleşmelerinin yapılacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.