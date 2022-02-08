Putin'den flaş açıklama: Avrupa ülkelerine gözdağı verdi

Rusya Devlet Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Putin, ''Ukrayna NATO'ya katılırsa Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek.'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna NATO'ya katılırsa Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kremlin'de bir araya geldi. İkilinin gündem maddesi Ukrayna-Rusya krizi olurken, Putin görüşmeden sonra gerilimi artıracak bir açıklamada bulundu. Putin, "Ukrayna NATO'ya katılırsa Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek" ifadelerine yer verdi.

PUTİN İLE MACRON ARASINDAKİ GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ANLAR

Kremlin'de bugün de Ukrayna görüşmesi yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelirken, görüşmeye damga vuran anlar yaşandı. Putin, Macron'u elleri cebinde karşıladı ve görüşme sırasında aralarındaki masanın uzunluğu dikkatlerden kaçmadı.

"NATO'NUN EYLEM PLANINDA RUSYA DÜŞMAN OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuştu. Putin yaptığı açıklamada, "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.

NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor. NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü. Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim. Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verdi.

"AVRUPA ÜLKELERİ RUSYA İLE ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKİLECEK"

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin gelirimi tırmandıracak açıklamalarda da bulundu. Putin, "Ukrayna NATO'ya katılırsa Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek" dedi.