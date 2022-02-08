  • BIST 2.004,29
  • Altın 789.47235
  • Dolar 13.6324
  • Euro 15.5521
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Putin'den flaş açıklama: Avrupa ülkelerine gözdağı verdi

Rusya Devlet Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Putin, ''Ukrayna NATO'ya katılırsa Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek.'' dedi.
Putin'den flaş açıklama: Avrupa ülkelerine gözdağı verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna NATO'ya katılırsa Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kremlin'de bir araya geldi. İkilinin gündem maddesi Ukrayna-Rusya krizi olurken, Putin görüşmeden sonra gerilimi artıracak bir açıklamada bulundu. Putin, "Ukrayna NATO'ya katılırsa Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek" ifadelerine yer verdi.

PUTİN İLE MACRON ARASINDAKİ GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ANLAR

Kremlin'de bugün de Ukrayna görüşmesi yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelirken, görüşmeye damga vuran anlar yaşandı. Putin, Macron'u elleri cebinde karşıladı ve görüşme sırasında aralarındaki masanın uzunluğu dikkatlerden kaçmadı.

"NATO'NUN EYLEM PLANINDA RUSYA DÜŞMAN OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuştu. Putin yaptığı açıklamada, "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.

NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor. NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü. Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim. Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verdi.

"AVRUPA ÜLKELERİ RUSYA İLE ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKİLECEK"

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin gelirimi tırmandıracak açıklamalarda da bulundu. Putin, "Ukrayna NATO'ya katılırsa Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dün nasıl ki medya vesayeti bertaraf edilmişse bugün de bertaraf edilecektir08 Şubat 2022 Salı 10:41
  • Palandöken’in arka yüzünde tatil bitti, kar çilesi başladı08 Şubat 2022 Salı 10:38
  • Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurmuştu; tutuklandı08 Şubat 2022 Salı 10:37
  • Hırsızdan iş yeri sahibine not: Hakkını helal et abilerin gülü08 Şubat 2022 Salı 10:35
  • Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 6 Kovid-19 vakası tespit edildi08 Şubat 2022 Salı 10:27
  • Sanayide doğalgaz kısıntısı sona erdi08 Şubat 2022 Salı 10:22
  • Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi08 Şubat 2022 Salı 10:21
  • Sermaye piyasalarında uzaktan sözleşme ilişkisi kurulmasının esasları belirlendi08 Şubat 2022 Salı 10:20
  • Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı08 Şubat 2022 Salı 10:12
  • Diyanet İşleri Başkanlığından mülakatlar için liste gönderildiği iddiasına ilişkin açıklama08 Şubat 2022 Salı 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti