Putin'den korkutan açıklama: Yalnızca 2 haftamız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde hızla artan Covid-19'un Omicron mutasyonuna karşı hazırlanmak için 2 hafta süre kaldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Korona virüsün Omicron mutasyonuyla ilgili hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı düzenledi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın da katıldığı toplantıda hem Putin hem de Golikova endişe verici ifadelerde bulundu.

'OMICRON'UN İLK DARBESİ MOSKOVA'YA OLACAK'

Golikova, hükümet üyelerine yaptığı sunumda ülkede Omicron nedeniyle yeni bir korona virüs dalgası riski bulunduğunu ifade ederek, "Omicron mutasyonu nedeniyle salgının yeni bir dalgasından kaçınmamız gerekiyor" dedi.

Ülkede kaydedilen Omicron vaka sayısının 698'e çıktığını, vaka sayısının artması durumunda Omicron'dan ilk darbeyi Moskova’nın alacağını ifade eden Golikova, en yakın zamanda hükümetin tedbir alması gerektiğini ve bu hafta sonuna kadar da ilk önlemlerin açıklanacağını duyurdu.

'İKİ HAFTAMIZ VAR'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın sunumundan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek günlerde risk altında olduklarını ifade eden Putin, ABD’deki vaka sayılarında görülen artışı örnek gösterdi. Kendilerini çok zor günlerin beklediğini söyleyen Putin, "Muhtemel yeni salgınların öncesinde bugün çok zor durumda olduğumuz çok açık. ABD’de olanları görüyoruz, günde 1 milyonun üzerinde vaka kaydediliyor. Bu gerçekten çarpıcı. Bazı Avrupa ülkelerinde de yeni Omicron mutasyonu nedeniyle aynı durum gözleniyor. Bu da uzmanlarımızdan oluşan bir ekibi Güney Afrika’ya göndermekle ne kadar doğru bir şey yaptığımızı bir kez daha doğruluyor” dedi.