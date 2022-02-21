Putin'den olağanüstü toplantı kararı! Rus kontrol noktası füzeyle yok edildi

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplama kararı aldı. Öte yandan FSB, Ukrayna topraklarından gelen bir merminin, Rus sınır kontrol noktasının tamamen tahrip ettiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki durumun son derece gergin olduğuna işaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi ise, Ukrayna topraklarından atılan merminin, Rostov'daki bir sınır kontrol noktasını vurduğunu açıkladı. Rus yetkililer, sınıra 150 metre uzaklıkta yaşanan bu olay sonucunda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını söyledi. Kiev cephesi ise, konu ile alakalı bir açıklama yapmadı.